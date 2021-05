Comunali Roma, primarie Pd: si vota il 20 giugno nei gazebo (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 maggio 2021 - Alla fine il Pd ha deciso: per il candidato sindaco del centrosinistra si voterà il 20 giugno. Ieri sera, dopo quasi due ore di riunione, il tavolo Romano è stato concorde sulla ... Leggi su quotidiano (Di sabato 8 maggio 2021), 8 maggio 2021 - Alla fine il Pd ha deciso: per il candidato sindaco del centrosinistra si voterà il 20. Ieri sera, dopo quasi due ore di riunione, il tavolono è stato concorde sulla ...

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Roma Comunali Roma, primarie Pd: si vota il 20 giugno nei gazebo Romani al voto Dovrebbe slittare all'ultima settimana di maggio il termine per la presentazione delle candidature per le primarie del PD per le elezioni comunali a Roma: inizialmente era previsto ...

I dubbi di Zingaretti sulla corsa a Roma Ma il partito lo pressa Obiettivo dunque separare la corsa delle comunali dalle regionali per consentire al centrosinistra ... Tuttavia Luigi Di Maio non sembra chiudere la porta: "Zingaretti contro Raggi a Roma? Dovete ...

Comunali Roma, primarie: ecco la carta d'Intenti del centrosinistra



