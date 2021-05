Cassette postali addio: arriva la versione smart con schermo – FOTO (Di sabato 8 maggio 2021) Vanno in pensione le vecchie Cassette postali, per lasciare spazio alle loro eredi che ovviamente non potevano che essere digitali, smart. Una vera e propria rivoluzione per Poste Italiane, che dopo più di 60 anni ha deciso di smantellare le buon vecchie Cassette postali di colore rosso, sparse per tutta Italia, per essere sostituite da una versione più piccola in quanto a dimensioni e nel contempo più intelligente. Cassette postali smart: i dettagli (FOTO MilanoToday)Le nuove Cassette postali smart sono già comparse nelle ultime 48 ore in quel di Milano, la città più tecnologica d’Italia, e hanno fatto la loro comparsa in pieno centro, fra Via Cordusio, Piazza Duomo e ... Leggi su computermagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Vanno in pensione le vecchie, per lasciare spazio alle loro eredi che ovviamente non potevano che essere digitali,. Una vera e propria rivoluzione per Poste Italiane, che dopo più di 60 anni ha deciso di smantellare le buon vecchiedi colore rosso, sparse per tutta Italia, per essere sostituite da unapiù piccola in quanto a dimensioni e nel contempo più intelligente.: i dettagli (MilanoToday)Le nuovesono già comparse nelle ultime 48 ore in quel di Milano, la città più tecnologica d’Italia, e hanno fatto la loro comparsa in pieno centro, fra Via Cordusio, Piazza Duomo e ...

Advertising

spiderminsung : comunque io non capisco perché le poste non sfruttano di più i francobolli e le cassette postali???? così si… - AndreaDrewDev : RT @CqOsservatorio: 'Le tradizionali cassette postali rosse si rinnovano' categoria: INNOVAZIONE, #display #e-ink #PosteItaliane #QualitàDe… - CqOsservatorio : 'Le tradizionali cassette postali rosse si rinnovano' categoria: INNOVAZIONE, #display #e-ink #PosteItaliane… - chrdioc : Installate le cassette postali “smart” in 10 piccoli comuni della Sabina: ecco cosa fanno - infoitinterno : Le cassette postali diventano smart e connesse: la nuova sfida di Poste -