Cagliari, i convocati di Semplici per Benevento: quattro assenti (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCagliari – Leonardo Semplici, dopo essere intervenuto in conferenza stampa, ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di domani contro il Benevento. Sono 24 i nomi presenti nell’elenco stilato dal tecnico del Cagliari. quattro gli assenti: il lungo degente Rog, il quale ha riportato la rottura del legamento crociato lo scorso dicembre, Pereiro, ancora positivo al covid, e i giovani Luvumbo e Sottil. Questa la lista completa: 1 Aresti, 2 Godin, 3 Tripaldelli, 4 Nainggolan, 8 Marin, 9 Simeone, 10 Joao Pedro, 14 Deiola, 15 Klavan, 16 Calabresi, 17 Tramoni, 18 Nandez, 19 Asamoah, 22 Lykogiannis, 23 Ceppitelli, 24 Rugani, 25 Zappa, 27 Cerri, 28 Cragno, 30 Pavoletti, 31 Vicario, 32 Duncan, 40 Walukiewicz, 44 Carboni. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Leonardo, dopo essere intervenuto in conferenza stampa, ha diramato l’elenco deiper la trasferta di domani contro il. Sono 24 i nomi presenti nell’elenco stilato dal tecnico delgli: il lungo degente Rog, il quale ha riportato la rottura del legamento crociato lo scorso dicembre, Pereiro, ancora positivo al covid, e i giovani Luvumbo e Sottil. Questa la lista completa: 1 Aresti, 2 Godin, 3 Tripaldelli, 4 Nainggolan, 8 Marin, 9 Simeone, 10 Joao Pedro, 14 Deiola, 15 Klavan, 16 Calabresi, 17 Tramoni, 18 Nandez, 19 Asamoah, 22 Lykogiannis, 23 Ceppitelli, 24 Rugani, 25 Zappa, 27 Cerri, 28 Cragno, 30 Pavoletti, 31 Vicario, 32 Duncan, 40 Walukiewicz, 44 Carboni. L'articolo ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - anteprima24 : ** #Cagliari, i #Convocati di #Semplici per ##Benevento: quattro assenti ** - infoitsalute : Napoli-Cagliari | i convocati di Gattuso | ancora ai box Ospina - Luckyluciano971 : RT @alfonso56123000: Marelli sul gol annullato a Osimhen: 'Non vedo fallo, la non chiamata di Mazzoleni è al limite' Nel corso di 'Tutti… - infoitsalute : Napoli i convocati di Gattuso per la sfida col Cagliari: out Ospina e Lobotka -