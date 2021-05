Benevento Cagliari, i convocati di Semplici: out Pereiro e Sottil (Di sabato 8 maggio 2021) Leonardo Semplici ha reso nota la lista dei convocati in vista di Benevento-Cagliari Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, ha diramato la lista dei convocati in vista della trasferta contro il Benevento. Out ancora Gaston Pereiro e Riccardo Sottil. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Tramoni, Nandez, Duncan Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Cerri, Pavoletti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 8 maggio 2021) Leonardoha reso nota la lista deiin vista diLeonardo, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista della trasferta contro il. Out ancora Gastone Riccardo. Portieri: Aresti, Cragno, Vicario Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Calabresi, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Walukiewicz, Carboni Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Tramoni, Nandez, Duncan Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Cerri, Pavoletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

