Autostrada A1: chiuso tre notti il casello Incisa Reggello per chi viene da Firenze (Di sabato 8 maggio 2021) Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, in orario notturno, nelle tre notti consecutive di lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 12 maggio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Incisa Reggello, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Valdarno L'articolo proviene da Firenze Post.

