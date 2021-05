Ascolti TV 7 maggio | inafferrabile Il Paradiso delle Signore con il 20 8%

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 8 maggio 2021) Nuovo appuntamento con la rubrica incentrata suglitv di ieri. Nella giornata di venerdì 72021, tante trasmissioni hanno arricchito il palinsesto Rai e Mediaset. In linea generale, in prima serata, si sono registrati bassi indici di auditel, ma gli spettatori italiani hanno espressore preferenza per il programma di Carlo Conti Top Dieci. L'Isola dei Famosi si mantiene stabile, non perdendo e non aumentando consensi. Ma chi è stato eliminato questa volta? Andiamo subito a scoprirlo! Top Dieci e L'Isola dei Famosi: ecco chi ha vinto gliTV del Prime Time Il programma di Carlo Conti, Top Dieci, è stato il più visto della serata del 7e a garantirlo sono i 3.35 milioni di telespettatori pari al 15.6% di share. In questo appuntamento, tra gli ospiti non è mancata la ...