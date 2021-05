AMICI: MARIA DE FILIPPI SVELA I FINALISTI DEL TALENT DI CANALE 5. OSPITI ERMAL META E THE KOLORS (Di sabato 8 maggio 2021) Sabato 8 maggio la semifinale, in prima serata su CANALE 5, di “AMICI”, il TALENT show campione d’ascolti ideato e condotto da MARIA De FILIPPI. Chi riuscirà ad aggiudicarsi un posto nella finalissima di sabato prossimo?In gara per la vittoria di AMICI sette allievi. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano schierano i cantanti Deddy e Sangiovanni e la ballerina Serena. Due per la coppia formata da Lorella Cuccarini e Arisa che portano sul palco il cantante Tancredi e il ballerino Alessandro. Due anche per Anna Pettinelli e Veronica Peparini che supportano la ballerina Giulia e il cantante Aka7even.In giuria il trio formato da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Sul palco di AMICI l’amatissimo cantautore ERMAL META che presenta il ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 8 maggio 2021) Sabato 8 maggio la semifinale, in prima serata su5, di “”, ilshow campione d’ascolti ideato e condotto daDe. Chi riuscirà ad aggiudicarsi un posto nella finalissima di sabato prossimo?In gara per la vittoria disette allievi. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano schierano i cantanti Deddy e Sangiovanni e la ballerina Serena. Due per la coppia formata da Lorella Cuccarini e Arisa che portano sul palco il cantante Tancredi e il ballerino Alessandro. Due anche per Anna Pettinelli e Veronica Peparini che supportano la ballerina Giulia e il cantante Aka7even.In giuria il trio formato da Stefano De Martino, Emanuele Filiberto e Stash. Sul palco dil’amatissimo cantautoreche presenta il ...

