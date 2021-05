Amici 20, accadrà questa sera: colpo di scena, sono gli ospiti della Semifinale (Di sabato 8 maggio 2021) Nella puntata di questa sera di Amici 20, di sabato 8 maggio, ci saranno grandi colpi di scena: chi sono gli ospiti tanto attesi. questa sera una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi andrà in onda, si tratta della Semifinale, che decreterà i finalisti di questa edizione super seguita. Secondo quanto riportato dai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 8 maggio 2021) Nella puntata didi20, di sabato 8 maggio, ci saranno grandi colpi di: chiglitanto attesi.una nuova puntata didi Maria De Filippi andrà in onda, si tratta, che decreterà i finalisti diedizione super seguita. Secondo quanto riportato dai L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Amici___20 : Il testo di Sangio su Felicità, questa edizione la dovrebbe vincere lui a mani basse peccato che c'è ancora tanta g… - sadbutglad1 : non accadrà mai ma immaginate la bellezza di vedere serena vincere questa edizione di amici, a prescindere dai gust… - FunweekMag : #Amicispoiler Cosa accadrà nella prossima puntata di Amici. Segnatevi questo link - yvvnkel : (perché spoiler: il fatto che vi sia permesso vederli 40 minuti al giorno, non ve li fa vedere a 360 gradi, e proba… - infoitcultura : Stasera in tv, Amici su Canale 5: cosa accadrà nella puntata del 1 Maggio -