Allenatore di pallavolo di Castellana Grotte ed imprenditore di Taranto sessantenni morti per corona virus Franco Castiglia e Pierpaolo Pulpito

Di Francesco Santoro: L'Allenatore pugliese di pallavolo Franco Castiglia, 60 anni, storico condottiero della Mater domini Castellana Grotte, è deceduto a causa del Covid. «Il presidente Michele Miccolis e tutta la famiglia della Materdominivolley.it piange oggi un amico, una persona per bene, oltre che un grande Allenatore- si legge in una nota-. Ci ha lasciati Franco Castiglia, per una vita sulla panchina gialloblu alla guida delle nostre formazioni. Non ci sono parole, solo un forte abbraccio alla sua famiglia, a sua moglie Lucia e ai suoi amati figli. Oggi è un giorno triste per la Materdomini e per tutta la pallavolo pugliese. Ciao Franco».

