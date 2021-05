Accadde oggi, 9 Maggio: eventi storici, santi e ricorrenze (Di domenica 9 maggio 2021) Il 9 Maggio è il 129º giorno del calendario gregoriano (il 130º negli anni bisestili). Mancano 236 giorni alla fine dell’anno Accadde oggi: diamo insieme uno sguardo ai principali eventi e ricorrenze riconducibili alla giornata di oggi, 9 Maggio. eventi storici 328 – Atanasio viene eletto Vescovo di Alessandria d’Egitto 1087 – Traslazione delle reliquie di Nicola di Mira a Bari 1092 – Viene consacrata la Cattedrale di Lincoln 1429 – Giovanna d’Arco sconfigge le truppe inglesi che stavano assediando Orléans 1502 – Cristoforo Colombo lascia la Spagna per il suo quarto e ultimo viaggio nel Nuovo Mondo 1671 – Thomas Blood, travestito da ecclesiastico, tenta di rubare la Corona d’Inghilterra dalla Torre di Londra. Pare venga catturato ... Leggi su zon (Di domenica 9 maggio 2021) Il 9è il 129º giorno del calendario gregoriano (il 130º negli anni bisestili). Mancano 236 giorni alla fine dell’anno: diamo insieme uno sguardo ai principaliriconducibili alla giornata di, 9328 – Atanasio viene eletto Vescovo di Alessandria d’Egitto 1087 – Traslazione delle reliquie di Nicola di Mira a Bari 1092 – Viene consacrata la Cattedrale di Lincoln 1429 – Giovanna d’Arco sconfigge le truppe inglesi che stavano assediando Orléans 1502 – Cristoforo Colombo lascia la Spagna per il suo quarto e ultimo viaggio nel Nuovo Mondo 1671 – Thomas Blood, travestito da ecclesiastico, tenta di rubare la Corona d’Inghilterra dalla Torre di Londra. Pare venga catturato ...

