Verbali di Amara | il procuratore di Milano Greco deposita al pg la relazione Mail e documenti allegati e non omissati

Advertising

fattoquotidiano : Davigo: “I verbali di Amara? Vie formali impossibili da seguire perché avrebbero comportato il disvelamento di tutt… - fattoquotidiano : Ha agito nell’ambito delle sue funzioni di consigliere del Csm, non c’è stata dunque alcuna violazione né una rivel… - ilriformista : Bufera sui verbali degli interrogatori dell’avvocato Amara consegnati dal pm milanese #Storari nelle mani dell’allo… - MessinaMag : Il procuratore della Repubblica di Milano, Francesco Greco, ha depositato stamani al procuratore generale milanese… - Simo07827689 : RT @fattoquotidiano: Davigo: “I verbali di Amara? Vie formali impossibili da seguire perché avrebbero comportato il disvelamento di tutta l… -

Ultime Notizie dalla rete : Verbali Amara

Il Fatto Quotidiano

... Francesco Greco, ha depositato stamani al procuratore generale milanese Francesca Nanni la relazione sul caso deiresi ai pm del suo ufficio dall'avvocato siciliano Piero(ex legale ...... non vuole interferire sulle quattro indagini in corso e forse, di fronte al caso- Davigo - ... non se ne può più di corvi, dossier, rivelazioni, depistaggi, minacce,finti e veri, ...Roma, 7 mag. (Adnkronos) – Il procuratore capo di Milano Francesco Greco è arrivato da pochi minuti in Procura a Roma. Il magistrato è stato ricevuto dal procuratore Michele Prestipino, alla presenza ...S'indaga sulla presunta loggia Ungheria. L'ex segretaria di Davigo, Marcella Contrafatto, decide di parlare. Luca Palamara dice di non conoscere la Loggia ...