Vaccini, l'Europa discute dei brevetti. Merkel frena, il problema è produrli (Di venerdì 7 maggio 2021) La proposta del presidente degli Stati Uniti Biden di una deroga alla protezione dei brevetti per i Vaccini è oggi sul tavolo dei leader Ue al vertice informale di Oporto Leggi su tg.la7 (Di venerdì 7 maggio 2021) La proposta del presidente degli Stati Uniti Biden di una deroga alla protezione deiper iè oggi sul tavolo dei leader Ue al vertice informale di Oporto

Vaccini, l'Europa discute dei brevetti. Merkel frena, il problema è produrli

La proposta del presidente degli Stati Uniti Biden di una deroga alla protezione dei brevetti per i vaccini è oggi sul tavolo dei leader Ue al vertice informale di Oporto

Brevetti Vaccini Covid, Garattini: "Sospensione? Scelta da fare subito" "Qui non si tratta di togliere il brevetto ma sospenderne il valore per fare accordi con altre aziende produttrici, al fine di aumentare la produzione dei vaccini. E non serve il parere unanime del Wo ...

