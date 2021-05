Vaccini, il problema non è il brevetto ma… Scrive Paganini (Di venerdì 7 maggio 2021) I brevetti sono una delle principali chiavi dell’innovazione. I dati dell’Intellectual Property Rights Index, infatti, dimostrano anno dopo anno che i Paesi che maggiormente tutelano la proprietà intellettuale innovano e crescono economicamente più degli altri. Sospendere i brevetti dei Vaccini non velocizzerà il processo di vaccinazione. Al contrario, rischia di produrre solo danni sotto il profilo politico. Chiariamo. La scelta di Biden non è ideologica, ma risponde ad una strategia geopolitica di cui in Italia non sembra essersi accorto nessuno. Gli Usa hanno finanziato la ricerca sui Vaccini con miliardi di dollari. Le aziende farmaceutiche (Big Pharma) hanno già raggiunto i breakeven previsti e quindi non subiranno alcun danno economico in relazione agli investimenti futuri né a quelli passati. Gli Usa devono contrastare l’espansione economica di ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 maggio 2021) I brevetti sono una delle principali chiavi dell’innovazione. I dati dell’Intellectual Property Rights Index, infatti, dimostrano anno dopo anno che i Paesi che maggiormente tutelano la proprietà intellettuale innovano e crescono economicamente più degli altri. Sospendere i brevetti deinon velocizzerà il processo di vaccinazione. Al contrario, rischia di produrre solo danni sotto il profilo politico. Chiariamo. La scelta di Biden non è ideologica, ma risponde ad una strategia geopolitica di cui in Italia non sembra essersi accorto nessuno. Gli Usa hanno finanziato la ricerca suicon miliardi di dollari. Le aziende farmaceutiche (Big Pharma) hanno già raggiunto i breakeven previsti e quindi non subiranno alcun danno economico in relazione agli investimenti futuri né a quelli passati. Gli Usa devono contrastare l’espansione economica di ...

