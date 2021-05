Ultime Notizie Roma del 07-05-2021 ore 12:10 (Di venerdì 7 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Nuovo appuntamento con informazioni in studio Giuliano più che bene non preoccuparti nella notte telefonata di pochi minuti al figlio dal comandante del peschereccio mazarese Aliseo ferito al braccio e alla testa ieri per i colpi Darma da fuoco sparati da una motovedetta Libica e mentre pescherecci erano impegnati in una battuta al largo di Bengasi la Marina parla di colpi di avvertimento Ilaria per fermare unità che avevano sconfinato un incidente risolto all’intervento te la fregata Libeccio della Marina italiana che rientro della in Italia è previsto per l’alba di domani emergenza che la vedo da lunedì al via le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50 un’apertura graduale è possibile grazie al buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale della categoria prioritaria over 80 e ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 7 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Nuovo appuntamento con informazioni in studio Giuliano più che bene non preoccuparti nella notte telefonata di pochi minuti al figlio dal comandante del peschereccio mazarese Aliseo ferito al braccio e alla testa ieri per i colpi Darma da fuoco sparati da una motovedetta Libica e mentre pescherecci erano impegnati in una battuta al largo di Bengasi la Marina parla di colpi di avvertimento Ilaria per fermare unità che avevano sconfinato un incidente risolto all’intervento te la fregata Libeccio della Marina italiana che rientro della in Italia è previsto per l’alba di domani emergenza che la vedo da lunedì al via le prenotazioni in tutta Italia per le vaccinazioni degli over 50 un’apertura graduale è possibile grazie al buon andamento delle somministrazioni su scala nazionale della categoria prioritaria over 80 e ...

Advertising

marcotravaglio : ZINGALETTA Tra le notizie stupefacenti delle ultime ore, la più stupefacente è il pressing di Letta sul suo predece… - Corriere : Sicilia, record di dosi non somministrate: «Non possiamo convincere chi non vuole» - Agenzia_Ansa : Nelle ultime 24 ore è stato registrato il dato più basso di decessi per Covid negli ultimi 7 mesi, 144 vittime. L'u… - Anema_e_Kore : #Tremolada Paride della sezione di #Monza arbitrerà #JuveStabiaCasertana - LuigiF97101292 : RT @meteoredit: Saccatura su Irlanda e Penisola iberica, anticiclone sui Balcani: la situazione in Europa a 500 hPa. ?? Consulta qui le ult… -