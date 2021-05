Turi (Uil Scuola): “Bianchi ha buone intenzioni, ma si deve passare ai fatti” (Di venerdì 7 maggio 2021) Scuola al centro dello sviluppo del Paese insieme alle forze sociali, ai sindacati? "Il ministro Bianchi ha buone intenzioni ma si passi ai fatti. Se il governo non investe e non tira fuori idee innovative legate all'assunzione dei precari che hanno fino a 10 anni di servizio, le parole restano buone intenzioni. E va anche affrontato il tema finanziamento del contratto". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021)al centro dello sviluppo del Paese insieme alle forze sociali, ai sindacati? "Il ministrohama si passi ai. Se il governo non investe e non tira fuori idee innovative legate all'assunzione dei precari che hanno fino a 10 anni di servizio, le parole restano. E va anche affrontato il tema finanziamento del contratto". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Turi (Uil Scuola): “Bianchi ha buone intenzioni, ma si deve passare ai fatti” - TV7Benevento : **Scuola: Turi (Uil), 'Bianchi ha buone intenzioni, ma si passi ai fatti con assunzioni'**... - ProDocente : Turi (Uil Scuola): “Figliuolo gestisca acquisto dei sanificatori dell’aria per le scuole sennò rischio altro anno c… - orizzontescuola : Turi (Uil Scuola): “Figliuolo gestisca acquisto dei sanificatori dell’aria per le scuole sennò rischio altro anno c… - ProDocente : Turi (Uil Scuola) insoddisfatto: “Bianchi ci prova, ma non convince. C’è tanta ‘Buona Scuola’ nel suo discorso prog… -