Superlega, Uefa reintegra nove squadre: accordi e sanzioni (Di venerdì 7 maggio 2021) L’Uefa sanziona e riammette nove club della Superlega: “15 milioni di multa e trattenute del 5%”. Maggiori azioni disciplinari contro Juve, Barca e Real Continua la lotta tra la Uefa e la Superlega. Ceferin ha confermato la rinuncia al progetto di nove squadre (Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham). Questi club rinunceranno al 5% dei ricavi dalle competizioni Uefa, che poi saranno redistribuiti, e doneranno 15 milioni. Come ha dichiarato il presidente della Uefa, Ceferin: “Le misure annunciate sono significative, ma nessuna delle sanzioni pecuniarie sarà trattenuta dalla Uefa. Saranno tutte reinvestite nel calcio giovanile e ... Leggi su zon (Di venerdì 7 maggio 2021) L’sanziona e riammetteclub della: “15 milioni di multa e trattenute del 5%”. Maggiori azioni disciplinari contro Juve, Barca e Real Continua la lotta tra lae la. Ceferin ha confermato la rinuncia al progetto di(Milan, Inter, Arsenal, Chelsea, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham). Questi club rinunceranno al 5% dei ricavi dalle competizioni, che poi saranno redistribuiti, e doneranno 15 milioni. Come ha dichiarato il presidente della, Ceferin: “Le misure annunciate sono significative, ma nessuna dellepecuniarie sarà trattenuta dalla. Saranno tutte reinvestite nel calcio giovanile e ...

