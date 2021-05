(Di venerdì 7 maggio 2021) Ha funzionato perché quando racconto la mia storia non leggo compassione, ma ammirazione in chi ascolta. E' importante cogliere sempre il lato positivo in ciò che ci accade. Io ho cercato di trovare ...

Advertising

Gazzetta_it : Spediacci, “Ispirandomi a Bebe sono arrivata a sognare i Giochi” #sitting #paralimpici -

Ultime Notizie dalla rete : Spediacci Ispirandomi

La Gazzetta dello Sport

Quando affronti la vita con il sorriso e non ti arrendi, l'ostacolo che puoi trovarti davanti non ti fa tornare indietro. Lo superi e prosegui. E' così che Elisaha fatto di fronte alla meningite meningococcica di tipo C. 'Mi sono ammalata l'11 giugno 2015. La patologia ha comportato una vasculopatia periferica con lesioni necrotiche agli arti ...Quando affronti la vita con il sorriso e non ti arrendi, l'ostacolo che puoi trovarti davanti non ti fa tornare indietro. Lo superi e prosegui. E' così che Elisaha fatto di fronte alla meningite meningococcica di tipo C. 'Mi sono ammalata l'11 giugno 2015. La patologia ha comportato una vasculopatia periferica con lesioni necrotiche agli arti ...