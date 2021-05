Smart working cosa accadrà da ottobre? (Di venerdì 7 maggio 2021) Amato da alcuni, odiato da altri, lo Smart working ha rivoluzionato il lavoro durante la pandemia, con vantaggi e svantaggi per dipendenti e datori di lavoro. Una esperienza di massa che è destinata a finire con la scadenza del 30b settembre. Da ottobre si tornerà alla “normalità” ed alla disciplina del lavoro agile, normato dalla Legge 81 del 2017. La più grande novità, per chi vorrà mantenere lo Smart working, sarà la necessità di stipulare un accordo individuale con ciascun dipendente, in luogo del semplice elenco dei dipendenti in Smart working trasmesso dall’ufficio del personale durante l’emergenza. Un onere dovuto anche nel caso in cui siano stati stipulati accordi con i sindacati in azienda. I numeri del lavoro a casa I numeri dello Smart ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) Amato da alcuni, odiato da altri, loha rivoluzionato il lavoro durante la pandemia, con vantaggi e svantaggi per dipendenti e datori di lavoro. Una esperienza di massa che è destinata a finire con la scadenza del 30b settembre. Dasi tornerà alla “normalità” ed alla disciplina del lavoro agile, normato dalla Legge 81 del 2017. La più grande novità, per chi vorrà mantenere lo, sarà la necessità di stipulare un accordo individuale con ciascun dipendente, in luogo del semplice elenco dei dipendenti intrasmesso dall’ufficio del personale durante l’emergenza. Un onere dovuto anche nel caso in cui siano stati stipulati accordi con i sindacati in azienda. I numeri del lavoro a casa I numeri dello...

