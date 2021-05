Sebastiano Lombardi: «Le produzioni di informazione di Rete 4 sono leader. Abbiamo esteso il pubblico anche ai laureati» (Di venerdì 7 maggio 2021) Sebastiano Lombardi Tappate le orecchie a Floris e co. Intervistato dall’Ansa, il direttore di Rete 4 Sebastiano Lombardi esprime tutta la sua soddisfazione per la riuscita della sua Rete 4, che avrebbe attecchito anche presso un pubblico considerato elitario dando indirettamente un’altra spallata alla ’sconfitta’ La7: “Le nostre produzioni di informazione della prima serata sono leader in Italia, un obiettivo che sembrava difficile ma Fuori dal Coro è leader ed ha vinto sempre tranne un paio di volte, Dritto e Rovescio ha vinto 15 su quindici serate, Quarta Repubblica e Quarto Grado vanno benissimo in giorni impossibili. Del resto per una Rete ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 7 maggio 2021)Tappate le orecchie a Floris e co. Intervistato dall’Ansa, il direttore diesprime tutta la sua soddisfazione per la riuscita della sua4, che avrebbe attecchitopresso unconsiderato elitario dando indirettamente un’altra spallata alla ’sconfitta’ La7: “Le nostredidella prima seratain Italia, un obiettivo che sembrava difficile ma Fuori dal Coro èed ha vinto sempre tranne un paio di volte, Dritto e Rovescio ha vinto 15 su quindici serate, Quarta Repubblica e Quarto Grado vanno benissimo in giorni impossibili. Del resto per una...

