Scandalo sul set di Doctor Who | due attori accusati di molestie sessuali | la BBC indaga

(Di venerdì 7 maggio 2021)Who travolto dallo. La popolare serie britannica è nel mirino del The Guardian, che ha pubblicato una storia esplosiva in cui svela i nomi di duedie comportamenti scorretti sul set. Il primo è Noel Clarke, uscito fuori già lo scorso 29 novembre, quando il quotidiano aveva condiviso una storia “scottante” sulla star, che inWho ha interpretato il ruolo di Mickey dal 2005 al 2010. Secondo il report, diverse donne avrebbero accusato Clarke di bullismo e condotta sessuale inappropriata. In seguito a tali dichiarazioni, il dipartimento dei BAFTA ha deciso di ritirargli il premio speciale che gli era stato assegnato per il suo contributo nel mondo dello spettacolo. Nonostante l’attore avesse negato ogni accusa, la ...

ZZiliani : Ma il #Valeri arbitro di #JuventusMilan è lo stesso che nel match dello scandalo secondo solo a #JuveInter di… - ilriformista : Dalla Procura auto-nominatasi Mani Pulite alla guida dell'Anm: il ritratto del pm coinvolto nello scandalo che sta… - _diana87 : Abbastanza disgustata da questo. Scandalo sul set di #DoctorWho, due attori accusati di molestie sessuali: la BBC i… - Ary1797 : RT @OptiMagazine: Scandalo sul set di #DoctorWho, due attori accusati di molestie sessuali: la #BBC indaga. #DoctorWho1981 #7maggio https… - OptiMagazine : Scandalo sul set di #DoctorWho, due attori accusati di molestie sessuali: la #BBC indaga. #DoctorWho1981 #7maggio -

Ultime Notizie dalla rete : Scandalo sul

LA NAZIONE

Ancora per poco sarà figlio unico: sua mamma, come ha svelato durante intervista -... Il principe ha infatti escluso la nuora nella foto pubblicataprofilo di Clarence House per il secondo ...finale anche Lisi cede il passo per infortunio, appena entrato al posto di Pisano. All'82' ... Nel 2010 ha portato alla luce lodelle bici truccate e collaborato con la giustizia italiana ...In questa sezione troverete anche news, inchieste e curiosità interessanti che vi consentiranno di diventare sempre più "automobilisti sicuri e informati".La Hollywood Foreign Press Association, che assegna i Golden Globe, si rivoluziona dall’interno, dopo le critiche e le minacce di boicottaggio ...