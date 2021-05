Recovery: il commercialista Arleo, 'serve riforma procedure di allocazione dei fondi pubblici' (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Labitalia) - "Il pnrr, oltre a illustrare nel dettaglio progetti e obiettivi, definisce i tempi di esecuzione e realizzazione di investimenti e riforme. Target e milestone da cui dipende l'effettiva erogazione delle risorse. Si rende sempre più necessaria una profonda riforma delle procedure di allocazione dei fondi pubblici, al fine di evitare cattive prassi e gestioni avutesi fino al recente passato". Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia, Giuseppe Arleo, il commercialista e fondatore di Arleo & partners, realtà specializzata nella consulenza alle piccole e medie imprese nella partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali, attiva come service anche per alcuni tra i principali studi di commercialisti italiani. "Una ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 maggio 2021) Roma, 7 mag. (Labitalia) - "Il pnrr, oltre a illustrare nel dettaglio progetti e obiettivi, definisce i tempi di esecuzione e realizzazione di investimenti e riforme. Target e milestone da cui dipende l'effettiva erogazione delle risorse. Si rende sempre più necessaria una profondadelledidei, al fine di evitare cattive prassi e gestioni avutesi fino al recente passato". Lo dichiara all'Adnkronos/Labitalia, Giuseppe, ile fondatore di& partners, realtà specializzata nella consulenza alle piccole e medie imprese nella partecipazione a bandi europei, nazionali e regionali, attiva come service anche per alcuni tra i principali studi di commercialisti italiani. "Una ...

Advertising

commercialista : RT @Mandolesi_Giu: I dati GESTITI dall'agenzia delle entrate che l'agenzia delle entrate dichiara essere NON RECUPERABILI e li rivuole dai… - commercialista : RT @IgnazioRocco: L’intelligenza che manca al Recovery Plan (di S. Da Empoli) - MarceVann : RT @marioerdrago: Ma come...un anno a dire che il recovery plan come condizionalità e vincoli è peggio del MES e poi si scopre che basta no… - marioerdrago : Ma come...un anno a dire che il recovery plan come condizionalità e vincoli è peggio del MES e poi si scopre che ba… -