Raizes Teatro porta in scena ‘Mi chiamo Luca | sono italiano’

Nasce la campagna "Mi chiamo Luca, sono italiano", organizzata da Raizes Teatro, compagnia culturale internazionale che promuove i diritti umani attraverso le arti e il Teatro, per supportare la causa di Luca Neves, nato a Roma da genitori capoverdiani l'8 ottobre del 1988 e ad oggi sprovvisto della nazionalità e dei documenti necessari alla partecipazione alla vita civica e civile del Paese. Il 9 maggio alle 20, live sui canali di Raizes Teatro, è prevista la presentazione di "Luca Re d'Italia", un monologo interpretato dallo stesso Luca Neves, scritto e diretto da Alessandro Ienzi, direttore della compagnia teatrale siciliana, e prodotto da Raizes

