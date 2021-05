Quattro prefetture chiuse | due in via di chiusura e otto in preallarme con le vaccinazioni a rilento

(Di venerdì 7 maggio 2021) Stato di emergenza covid, il Giappone verso la proroga per salvare le Olimpiadi di Tokyo. Le misure del 25 aprile estese fino a fine maggio Stato di emergenza covid, il Giappone verso la proroga per salvare le Olimpiadi di Tokyo su Notizie.it.

...- hanno ottenuto un permesso di soggiorno permanente che è stato rilasciato dalle. Ci ... "Per 40 anni c'è stata una posizione confermata dapresidenti francesi. Queste persone sono ...... se ne saprà di più il 15 maggio al termine di una triplice riunione con ledi Gorizia, ... ci sarà il primo evento collaterale in omaggio al Giro con protagonisti tra gli ospiti,...Stato di emergenza covid, il Giappone verso la proroga per salvare le Olimpiadi di Tokyo. L'accordo Pfizer-Cio per vaccinare gli atleti dei paesi "lenti" ...Di fronte a una crisi sanitaria ancora preoccupante, il governo giapponese si prepara a estendere fino al 31 maggio lo stato di emergenza in quattro prefetture ...