Per Fedriga l’indice Rt è poco affidabile “Con l’incidenza bassa bastano pochi contagi per farlo schizzare”

"La prima cosa da superare oggi, vista anche la situazione contingente, è l'indice rt che oggi andiamo a valutare. I parametri bisogna adeguarli rispetto alla situazione contingente del Paese". È quanto ha detto a Sky Tg24 il presidente della Conferenza delle Regioni e della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. "Quando c'è un'incidenza così bassa il rischio è che pochi contagi in più facciano schizzare l'Rt" ha detto ancora il governatore friulano aggiungendo che "se in mezzo alla stagione turistica una regione passa da 4 a 8 contagi rischia di andare a Rt 2 e con i turisti in casa diventa rossa". Poi Fedriga ha fatto riferimento a "un tavolo tecnico ad hoc per rivedere i parametri insieme all'Iss e ai rappresentanti delle Regioni.

