PA, Concorso Sud: unica prova scritta dal 9 all’11 giugno (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Concorso per l’assunzione rapida di 2.800 profili tecnici qualificati nelle amministrazioni delle regioni meridionali si terrà dal 9 all’11 giugno. L’unica prova scritta digitale per gli 8.582 candidati – selezionati tra gli 81.150 che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse – si svolgerà dal 9 all’11 giugno in due sessioni giornaliere nelle cinque sedi decentrate individuate in Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia. È quanto annuncia in una nota il ministero della Pubblica amministrazione. È la prima volta – si legge nella nota – che un Concorso pubblico si svolge secondo la modalità semplificata “fast track”, che permetterà di concludere in 100 giorni tutte le ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 7 maggio 2021) (Teleborsa) – Ilper l’assunzione rapida di 2.800 profili tecnici qualificati nelle amministrazioni delle regioni meridionali si terrà dal 9. L’digitale per gli 8.582 candidati – selezionati tra gli 81.150 che hanno presentato domanda sulla base dei titoli e delle esperienze lavorative pregresse – si svolgerà dal 9in due sessioni giornaliere nelle cinque sedi decentrate individuate in Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia. È quanto annuncia in una nota il ministero della Pubblica amministrazione. È la prima volta – si legge nella nota – che unpubblico si svolge secondo la modalità semplificata “fast track”, che permetterà di concludere in 100 giorni tutte le ...

