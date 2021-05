Napoli, l’offerta choc che può arricchire De Laurentiis (Di venerdì 7 maggio 2021) Il centrocampista del Napoli Fabian Ruiz torna a suscitare l’interesse delle grandi d’Europa: dopo l’Atletico questa volta è il turno del Psg Il finale del stagione del Napoli servirà a chiarire anche le strategie da mettere a punto per la prossima stagione. Sono diversi i milioni di euro che ballano tra la qualificazione in Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 7 maggio 2021) Il centrocampista delFabian Ruiz torna a suscitare l’interesse delle grandi d’Europa: dopo l’Atletico questa volta è il turno del Psg Il finale del stagione delservirà a chiarire anche le strategie da mettere a punto per la prossima stagione. Sono diversi i milioni di euro che ballano tra la qualificazione in Champions Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportli26181512 : Napoli, ecco l'offerta del PSG per Fabian Ruiz: Nuove sirene di mercato per Fabian Ruiz. Come si legge sul...… - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… - Pasquale89G : @Sal16448498 @emilio_giuliano @LaSoraCamilla_ Non so da dove hai preso questi dati, ma non rappresentano la realtà… - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… - DiegoBot_it : Mi stanno uccidendo, non possono più tenermi in questa incertezza. Il Barcellona deve decidere prima possibile se t… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli l’offerta Debito, niente sconti a Napoli: il no della Consulta fa tremare Dema ilmattino.it