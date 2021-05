Monica Bellucci, David Speciale 2021: il premio all’attrice durante l’evento che andrà in onda l’11 maggio su Rai 1 (Di venerdì 7 maggio 2021) l’11 maggio 2021 sarà una data Speciale per Monica Bellucci. L’attrice italiana dal profondo afflato internazionale riceverà il premio del David Speciale di Donatello. A condurre la cerimonia di premiazione della 66° edizione dei Premi David di Donatello, Carlo Conti, in diretta su Rai1. David Speciale 2021 a Monica Bellucci “Bellucci incarna la rara capacità di essere icona globale, senza perdere di vista il lavoro creativo e la comunità artistica. Carismatica, cosmopolita e insieme profondamente italiana – afferma all’Ansa Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 7 maggio 2021)sarà una dataper. L’attrice italiana dal profondo afflato internazionale riceverà ildeldi Donatello. A condurre la cerimonia di premiazione della 66° edizione dei Premidi Donatello, Carlo Conti, in diretta su Rai1.incarna la rara capacità di essere icona globale, senza perdere di vista il lavoro creativo e la comunità artistica. Carismatica, cosmopolita e insieme profmente italiana – afferma all’Ansa Piera Detassis, presidente e direttore artistico dell’Accademia del ...

