Masters 1000 Madrid 2021, scatta il coprifuoco e il pubblico deve uscire mentre Berrettini ancora gioca (Di venerdì 7 maggio 2021) Episodio estremamente curioso nel corso del match tra Matteo Berrettini e Cristian Garin nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid 2021. A pochi minuti dalle ore 23, il pubblico presente quest'oggi sugli spalti del centrale viene caldamente invitato ad abbandonare lo stadio per via del coprifuoco che sarebbe scattato di lì a poco. Gli altoparlanti già due game prima avevano chiesto al pubblico di andar via, lo ha ripetuto minacciosamente dopo il quinto game del terzo set e così i tifosi hanno svuotato gli spalti. Peccato che pochi secondi dopo Berrettini era chiamato a servire per il match. Due minuti dopo era già 6-0, ma il game decisivo l'hanno visto davvero in pochi. SportFace.

