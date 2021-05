Lo chef Damiano Carrara non si sposa più, nozze rinviate perché la fidanzata ha avuto un incidente (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo chef Damiano Carrara, giudice di Bake Off Italia, ha rimandato le nozze con la fidanzata Chiara Maggenti. Lo comunica la coppia con un video pubblicato su Instagram. A spingerli a posticipare l’evento è stato un incidente domestico del quale è stata vittima la donna. Nulla di grave ma sarà necessario qualche mese prima che Chiara recuperi completamente la forma fisica. L’incidente, aggiunto alle limitazioni determinate dal Covid, ha spinto i due ad annullare momentaneamente l’evento in attesa di poter festeggiare il sì nella maniera che avevano previsto. L’annuncio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti Nel video pubblicato sul suo profilo, Damiano e la compagna Chiara spiegano i motivi che li hanno indotti a ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Lo, giudice di Bake Off Italia, ha rimandato lecon laChiara Maggenti. Lo comunica la coppia con un video pubblicato su Instagram. A spingerli a posticipare l’evento è stato undomestico del quale è stata vittima la donna. Nulla di grave ma sarà necessario qualche mese prima che Chiara recuperi completamente la forma fisica. L’, aggiunto alle limitazioni determinate dal Covid, ha spinto i due ad annullare momentaneamente l’evento in attesa di poter festeggiare il sì nella maniera che avevano previsto. L’annuncio die Chiara Maggenti Nel video pubblicato sul suo profilo,e la compagna Chiara spiegano i motivi che li hanno indotti a ...

