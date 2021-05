LIVE Berrettini-Garin 5-7 6-3 6-0, Masters1000 Madrid in DIRETTA: n.9 nel ranking ATP! Programma e orario semifinale con Ruud (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DI Berrettini-Garin IL Programma DI Berrettini-Ruud IL ranking DI MATTEO Berrettini IL MONTEPREMI DI MATTEO Berrettini LE DICHIARAZIONI DI MATTEO Berrettini 22.57 Grazie a tutti per averci seguito! A domani per un’altra giornata di sport e per vivere le semifinale del Masters1000 di Madrid. 22.56 Adesso diamo uno sguardo alle statistiche di un match fantastico del romano, che dopo il 7-5 3-1 di vantaggio in favore del cileno, ha svoltato con 11 giochi di fila. Il tennista azzurro ha chiesto molto al suo servizio ottenendo 12 ace e piazzando solo doppi falli, salvando 3 palle break su 6. Il #10 al ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DIILDIILDI MATTEOIL MONTEPREMI DI MATTEOLE DICHIARAZIONI DI MATTEO22.57 Grazie a tutti per averci seguito! A domani per un’altra giornata di sport e per vivere ledeldi. 22.56 Adesso diamo uno sguardo alle statistiche di un match fantastico del romano, che dopo il 7-5 3-1 di vantaggio in favore del cileno, ha svoltato con 11 giochi di fila. Il tennista azzurro ha chiesto molto al suo servizio ottenendo 12 ace e piazzando solo doppi falli, salvando 3 palle break su 6. Il #10 al ...

