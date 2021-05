Linea Lecco - Como elettrificata "Spinta" da Roma dopo 40 anni

(Di venerdì 7 maggio 2021) Ci sono voluti quarant', ma alla fine l'elettrificazione è arrivata anche per la, per ora sulla carta anche se il documento è di quelli importanti visto che si tratta del Piano ...

...di Como e Lecco, ma in tutta la Lombardia - spiegano soddisfatti Raffaele Straniero e Angelo Orsenigo, consiglieri regionali del Pd, che in passato si sono spesi per l'elettrificazione della linea- ...La tanto attesa elettrificazione della linea ferroviaria Como-Lecco si farà. Il Governo, infatti, è intenzionato a portare a compimento il progetto attraverso il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) inviato all'Unione Europea. ...Ci sono voluti quarant'anni, ma alla fine l'elettrificazione è arrivata anche per la Como-Lecco, per ora sulla carta anche se il documento è di quelli importanti visto che si tratta del Piano nazionale di ripresa e resilienza.