L'indice Rt continua a salire: da 0,85 della settimana scorsa a 0,89 di oggi (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è registrato un lieve aumento dell'indice Rt, che è salito a 0,89 mentre la scorsa settimana era 0,85. È quanto si apprende dalla riunione della Cabina di regia Iss - ministero della Salute sull'... Leggi su globalist (Di venerdì 7 maggio 2021) Si è registrato un lieve aumento dell'Rt, che è salito a 0,89 mentre laera 0,85. È quanto si apprende dalla riunioneCabina di regia Iss - ministeroSalute sull'...

Advertising

EnvirEconom : RT @selectra_net: Torna l’Indice Selectra per @Staffetta Quotidiana. Continua l’aumento del #PUN e dei #prezzi sul Mercato #Libero: prezzo… - menelik40 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Staffetta : RT @selectra_net: Torna l’Indice Selectra per @Staffetta Quotidiana. Continua l’aumento del #PUN e dei #prezzi sul Mercato #Libero: prezzo… - selectra_net : Torna l’Indice Selectra per @Staffetta Quotidiana. Continua l’aumento del #PUN e dei #prezzi sul Mercato #Libero: p… -