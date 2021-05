Le ultimissime sulle probabili formazioni di Inter-Sampdoria (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ il giorno dei festeggiamenti per l’Inter che riceve a San Siro la Sampdoria per la prima gara da campioni d’Italia. I nerazzurri vengono da un girone esatto senza sconfitte, ultimo ko proprio a Genova all’andata, il giorno dell’Epifania. In casa Inter dopo la conquista del tricolore, Conte potrebbe dare una soddisfazione a chi ha giocato meno, ma senza stravolgere completamente la squadra. Nella rifinitura l’allenatore ha provato la formazione anti Samp. Dovrebbero giocare D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Gagliardini (fuori Barella), Vecino, Eriksen, Young (al posto di Perisic), Sanchez (che rimpiazza Lautaro). Per quanto concerne la Sampdoria torna disponibile Ekdal, che dovrebbe giocare in coppia con Thorsby. Recupera Quagliarella, pronto ad affiancare Gabbiadini in attacco. Ballottaggi Tonelli-Yoshida in ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ il giorno dei festeggiamenti per l’che riceve a San Siro laper la prima gara da campioni d’Italia. I nerazzurri vengono da un girone esatto senza sconfitte, ultimo ko proprio a Genova all’andata, il giorno dell’Epifania. In casadopo la conquista del tricolore, Conte potrebbe dare una soddisfazione a chi ha giocato meno, ma senza stravolgere completamente la squadra. Nella rifinitura l’allenatore ha provato la formazione anti Samp. Dovrebbero giocare D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni, Hakimi, Gagliardini (fuori Barella), Vecino, Eriksen, Young (al posto di Perisic), Sanchez (che rimpiazza Lautaro). Per quanto concerne latorna disponibile Ekdal, che dovrebbe giocare in coppia con Thorsby. Recupera Quagliarella, pronto ad affiancare Gabbiadini in attacco. Ballottaggi Tonelli-Yoshida in ...

Advertising

zazoomblog : Le ultimissime sulle probabili formazioni di Udinese-Bologna - #ultimissime #sulle #probabili - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… https://t… - AdiraiIt : RT @AdiraiIt: #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… https://t… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #ImportoAssegnoPensione Le ultimissime news sulle pensioni del 2022 non fanno ben sperare,… -

Ultime Notizie dalla rete : ultimissime sulle Tornano le Giornate Fai di Primavera Inoltre, sempre il Gruppo di Castiglione delle Stiviere, organizza per domenica 16 maggio, alle ore10.00, una Passeggiata alla scoperta delle erbe spontanee sulle colline moreniche , riservata agli ...

Uil sui morti e la sicurezza sul lavoro La pandemia ne ha colpiti a centinaia, ma la quotidianità lavorativa uccide continuamente, come spiega Soncini: 'troppo spesso si soprassiede sulle regole di sicurezza, ai lavoratori si chiede di ...

Le ultimissime sulle probabili formazioni di Spezia-Napoli alfredopedulla.com Rientro del razzo cinese fuori controllo, Pechino: rischio danni sulla Terra estremamente basso (Teleborsa) - Secondo quanto ha riferito il governo cinese il rischio di danni sulla Terra dovuti alla ricaduta del suo razzo Long March 5b lanciato il 29 aprile per inviare nello spazio il primo ...

Processo a Freud, padre della psicoanalisi Il neurologo Sorrentino racconta il dialogo immaginario con lui: «Anni sdraiati sul lettino? Molti escono dalla sofferenza con farmaci e psicoterapie rapide» ...

Inoltre, sempre il Gruppo di Castiglione delle Stiviere, organizza per domenica 16 maggio, alle ore10.00, una Passeggiata alla scoperta delle erbe spontaneecolline moreniche , riservata agli ...La pandemia ne ha colpiti a centinaia, ma la quotidianità lavorativa uccide continuamente, come spiega Soncini: 'troppo spesso si soprassiederegole di sicurezza, ai lavoratori si chiede di ...(Teleborsa) - Secondo quanto ha riferito il governo cinese il rischio di danni sulla Terra dovuti alla ricaduta del suo razzo Long March 5b lanciato il 29 aprile per inviare nello spazio il primo ...Il neurologo Sorrentino racconta il dialogo immaginario con lui: «Anni sdraiati sul lettino? Molti escono dalla sofferenza con farmaci e psicoterapie rapide» ...