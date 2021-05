Juventus Milan, Kjaer su Ronaldo: «Un piacere giocare contro di lui, vive per il gol» (Di venerdì 7 maggio 2021) Simon Kjaer ha parlato di Cristiano Ronaldo in vista di Juventus-Milan Simon Kjaer, difensore del Milan, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha elogiato Cristiano Ronaldo: «È sempre stato un piacere giocare contro di lui, sin dalla prima volta 11-12 anni fa. È uno che è cambiato tanto come giocatore rispetto a 11 anni fa, è sempre stato un campione e non c’è bisogno di discuterne. Lui vive per il goal: può fare una partita così così, ma se c’è un pallone al 90esimo lui fa tutto per segnare quel goal. Lui sta sempre durante la partita, per questo è sempre stato al top del calcio degli ultimi 10-15 anni». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 maggio 2021) Simonha parlato di Cristianoin vista diSimon, difensore del, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha elogiato Cristiano: «È sempre stato undi lui, sin dalla prima volta 11-12 anni fa. È uno che è cambiato tanto come giocatore rispetto a 11 anni fa, è sempre stato un campione e non c’è bisogno di discuterne. Luiper il goal: può fare una partita così così, ma se c’è un pallone al 90esimo lui fa tutto per segnare quel goal. Lui sta sempre durante la partita, per questo è sempre stato al top del calcio degli ultimi 10-15 anni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

