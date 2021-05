Isola dei Famosi: chi è stato eliminato ieri sera 7 maggio? Percentuali (Di venerdì 7 maggio 2021) Un’altra puntata de L’Isola del Famosi 2021 si è appena conclusa, ma chi è il concorrente che è stato eliminato tra quelli in nomination ieri sera? Scopriamo insieme cosa è successo. Leggi anche: Isola, Awed dimagrito troppo: il provvedimento (FOTO PRIMA E DOPO) Chi erano i concorrenti in nomination? Nella puntata del 22 aprile de L’Isola dei Famosi 2021,... Leggi su donnapop (Di venerdì 7 maggio 2021) Un’altra puntata de L’del2021 si è appena conclusa, ma chi è il concorrente che ètra quelli in nomination? Scopriamo insieme cosa è successo. Leggi anche:, Awed dimagrito troppo: il provvedimento (FOTO PRIMA E DOPO) Chi erano i concorrenti in nomination? Nella puntata del 22 aprile de L’dei2021,...

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei Awed scheletrico a L'Isola dei Famosi 2021/ Sta male? Lo staff smentisce malori ma... Awed come sta? Nelle ultime ore a L'Isola dei Famosi 2021 , il giovane influencer ha avuto un malore in Honduras che l'ha costretto a lasciare momentaneamente la spiaggia. Cosa è successo? A smentire che sia successo qualcosa di grave è ...

Isola Capo Rizzuto: i bambini della "Karol Wojtyla" piantumano gli alberi Falcone e Borsellino Il primo cittadino ha poi ringraziato la locale Arma dei Carabinieri presente sul posto per l'iniziativa, la scuola, la dirigente, le insegnanti e gli stessi bambini. Un saluto istituzionale è stato ...

"Isola dei Famosi", Ubaldo lascia per motivi di salute TGCOM Isola dei Famosi: Isolde è il Leader Salvador! Nel corso della quindicesima puntata dell'Isola dei Famosi Isolde vince la prova come Leader Salvador e dovrà decidere le sorti di un naufrago ...

Isola dei Famosi: il pubblico salva Miryea! Nel corso della quindicesima puntata dell'Isola dei Famosi, il pubblico da casa col televoto decide che ad essere salva deve essere Miryea ...

