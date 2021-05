Inter? Meglio Povia di Fedez (Di venerdì 7 maggio 2021) Io mi terrei tutta la vita Pazza Inter , che tanto s’è scoperto che piace anche ad Antonio Conte. Vabbé. L’Inter sta cercando il suo nuovo inno da stadio, al vaglio ci sono tre proposte e francamente sono una più brutta dell’altra. Aridatece la nostra amalaaa! Ma questo detto, e frega solo a noi bauscia, la faccenda del nuovo inno della squadra neo campione ha una valenza più ampia e un po’ più grave (o dovrebbe averla, ci fosse un po’ di attenzione). Tra le tre canzoni candidate (una è di Max Pezzali, una dei giovani artisti Eddy Veerus e Merk e Kermont) ce n’è anche una scritta e cantata da Povia, già vincitore di un Sanremo, già sbertucciato per i bambini che fanno ohh! ma famoso più che altro per le sue idee sulle tossicodipendenze, sull’omosessualità e persino sul neoborbonismo: tutte cose che gli hanno procurato shit storm e ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 maggio 2021) Io mi terrei tutta la vita Pazza, che tanto s’è scoperto che piace anche ad Antonio Conte. Vabbé. L’sta cercando il suo nuovo inno da stadio, al vaglio ci sono tre proposte e francamente sono una più brutta dell’altra. Aridatece la nostra amalaaa! Ma questo detto, e frega solo a noi bauscia, la faccenda del nuovo inno della squadra neo campione ha una valenza più ampia e un po’ più grave (o dovrebbe averla, ci fosse un po’ di attenzione). Tra le tre canzoni candidate (una è di Max Pezzali, una dei giovani artisti Eddy Veerus e Merk e Kermont) ce n’è anche una scritta e cantata da, già vincitore di un Sanremo, già sbertucciato per i bambini che fanno ohh! ma famoso più che altro per le sue idee sulle tossicodipendenze, sull’omosessualità e persino sul neoborbonismo: tutte cose che gli hanno procurato shit storm e ...

