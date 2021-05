I vaccini di Moderna e Pfizer sono efficaci contro alcune varianti del coronavirus (Di venerdì 7 maggio 2021) Un ulteriore richiamo del vaccino di Moderna potrebbe essere efficace contro le varianti sudafricana e brasiliana, stando a quanto riferito dall’azienda. Mentre due studi mostrano che il vaccino di Pfizer-BioNTech risulta efficace contro la variante inglese e quella sudafricana (immagine: Pixabay)Un’ulteriore dose di richiamo del vaccino anti Covid a Rna messaggero (mRna) prodotto dalla casa farmaceutica Moderna è stata efficace, stando ai risultati preliminari, anche contro alcune varianti del Sars-Cov-2, in particolare quelle note come sudafricana e brasiliana. Per ora non abbiamo la pubblicazione e ad affermarlo è l’azienda stessa, in una nota in cui comunica i primi dati di uno studio in corso su persone già vaccinate. Un ... Leggi su cityroma (Di venerdì 7 maggio 2021) Un ulteriore richiamo del vaccino dipotrebbe essere efficacelesudafricana e brasiliana, stando a quanto riferito dall’azienda. Mentre due studi mostrano che il vaccino di-BioNTech risulta efficacela variante inglese e quella sudafricana (immagine: Pixabay)Un’ulteriore dose di richiamo del vaccino anti Covid a Rna messaggero (mRna) prodotto dalla casa farmaceuticaè stata efficace, stando ai risultati preliminari, anchedel Sars-Cov-2, in particolare quelle note come sudafricana e brasiliana. Per ora non abbiamo la pubblicazione e ad affermarlo è l’azienda stessa, in una nota in cui comunica i primi dati di uno studio in corso su persone già vaccinate. Un ...

