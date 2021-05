I Jalisse scrivono a Mattarella e il Quirinale risponde | «Il Presidente ascolterà il vostro disco»

(Di venerdì 7 maggio 2021) «Apriamo la cassetta della posta e scopriamo una bella lettera che arriva dal Presidente della Repubblica Italiana Mattarella che attende l’invio del nostro nuovo cd Voglio Emozionarmi Ancora». A scriverlo sui loro profili social sono Alessandra Drusian e Fabio Ricci, meglio conosciuti come i Jalisse, il duo unito nella musica e nella vita che, nel 1997, stregò il Festival di Sanremo con una canzone, Fiumi di parole, che sarebbe diventata di lì a poco una hit impermeabile al tempo e all’affetto del pubblico, che verso i Jalisse ha sempre dimostrato una tenerezza particolare.

Vanity Fair.it

