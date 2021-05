I fumetti imperdibili per accompagnare la visione di Jupiter’s Legacy (Di venerdì 7 maggio 2021) Ci sono stati periodi più semplici per i supereroi. Un tempo, nonostante le di­fficoltà, era facile distinguere quale fosse il loro fine ultimo, ovvero il bene della comunità. Oggi invece il mondo è cambiato, nuove crisi lo minacciano e forse servono supereroi diversi, più spietati… Da un’idea di Mark Millar e dalla mano di uno dei disegnatori più apprezzati del mondo, Frank Quitely, Panini Comics presenta Jupiter’s Legacy, la storia dei “superuomini per il nuovo Millennio” che ha dato vita alla serie originale Netflix, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 7 maggio. Sheldon Sampson, un uomo che ha perso tutto nella crisi finanziaria del ’29, ha un sogno: raggiungere un’isola mai apparsa sulle mappe che sembra emanare poteri misteriosi. Quest’isola dà effettivamente potere a chi la popola, trasformando così Sampson e ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 7 maggio 2021) Ci sono stati periodi più semplici per i supereroi. Un tempo, nonostante le di­fficoltà, era facile distinguere quale fosse il loro fine ultimo, ovvero il bene della comunità. Oggi invece il mondo è cambiato, nuove crisi lo minacciano e forse servono supereroi diversi, più spietati… Da un’idea di Mark Millar e dalla mano di uno dei disegnatori più apprezzati del mondo, Frank Quitely, Panini Comics presenta, la storia dei “superuomini per il nuovo Millennio” che ha dato vita alla serie originale Netflix, disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo dal 7 maggio. Sheldon Sampson, un uomo che ha perso tutto nella crisi finanziaria del ’29, ha un sogno: raggiungere un’isola mai apparsa sulle mappe che sembra emanare poteri misteriosi. Quest’isola dà effettivamente potere a chi la popola, trasformando così Sampson e ...

