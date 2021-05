(Di venerdì 7 maggio 2021) Beppe Grillo è scomparso, Giuseppe Conte latita e i giudici non riconoscono il ruolo di Vito Crimi alla guida del partito. Il Movimento è in disarmo, ma la cultura grillina trionfa. E il rapper milanese è il suo profeta

Advertising

DSantanche : La sintesi è: #Pd e #CinqueStelle, uniti attorno al loro intellettuale di riferimento #Fedez, chiedono le dimission… - SusannaCeccardi : Sinistra e cinque stelle ripartono da Fedez, poveretti! - ItaliaViva : Giuseppe Conte e i Cinque Stelle hanno voluto questi vertici e prodotto una lottizzazione selvaggia. E adesso fanno… - francescobei : RT @espressonline: I Cinque stelle in crisi e senza capo. Sarà Fedez a salvarli - ascoccimarro : RT @espressonline: I Cinque stelle in crisi e senza capo. Sarà Fedez a salvarli -

Ultime Notizie dalla rete : Cinque stelle

LA NAZIONE

"Il Pd è il partito che meglio si è adattato, iquelli più a disagio". Perché? "Soffrono per le lotte intestine, le stilettate reciproche. Ora come ora, sono un partito estraneo alla ...Con la sindaca uscente decisa a non mollare, Zingaretti vorrebbe la garanzia che irestino comunque al governo della Regione, nonostante la contrapposizione in Campidoglio che verrebbe ...L'ultimo regalo che si è fatta è entrare nel cda di Tod's. Mossa che ha portato la società quotata in borsa a balzare alle stelle. Basti pensare che, ...solo gli elettori di Fratelli d’Italia e del Movimento 5 Stelle rimangono tra i più scettici. Oltre a ciò il 60,2% dei cittadini è convinto che il presidente del Consiglio otterrà dei risultati ...