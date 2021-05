Grey’s anatomy, un amatissimo protagonista lascia la serie! (Di venerdì 7 maggio 2021) Grey’s anatomy, un amatissimo protagonista lascia la serie. La storica serie tv americana perde un’altra delle sue colonne. L’annuncio arriva dalla rivista americana Deadline. Stavolta il personaggio storico della serie creata da Shonda Rhimes da cui l’affezionato pubblico dovrà separarsi è il dottor Jackson Avery, interpretato dall’attore Jesse Williams. Apparirà infatti per la sua ultima volta nella prossima puntata, Tradition (17×15), in onda giovedì 20 maggio su ABC. In questo caso non si tratta di un addio a sorpresa come era accaduto per Alex Karev (Justin Chambers), annunciato a posteriori dopo la messa in onda della sua ultima puntata. Williams lascerà la serie alla fine della diciasettesima stagione, dopo aver ricoperto il ruolo di Jackson Avery fin dalla sesta. Un lungo periodo che lo ha ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 7 maggio 2021), unla serie. La storica serie tv americana perde un’altra delle sue colonne. L’annuncio arriva dalla rivista americana Deadline. Stavolta il personaggio storico della serie creata da Shonda Rhimes da cui l’affezionato pubblico dovrà separarsi è il dottor Jackson Avery, interpretato dall’attore Jesse Williams. Apparirà infatti per la sua ultima volta nella prossima puntata, Tradition (17×15), in onda giovedì 20 maggio su ABC. In questo caso non si tratta di un addio a sorpresa come era accaduto per Alex Karev (Justin Chambers), annunciato a posteriori dopo la messa in onda della sua ultima puntata. Williams lascerà la serie alla fine della diciasettesima stagione, dopo aver ricoperto il ruolo di Jackson Avery fin dalla sesta. Un lungo periodo che lo ha ...

