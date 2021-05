Giro d’Italia 2021, le quote dei bookmakers per le scommesse. Favorito Bernal, Nibali a 50 (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ tutto pronto per l’inizio del Giro d’Italia 2021 che prenderà il via domani 8 maggio. Sarà uno spettacolo lungo tre settimane con spettacolo e colpi di scena che entusiasmeranno il pubblico da casa. Secondo i bookmakers il grande Favorito alla vittoria finale è il colombiano Egan Bernal seguito dal britannico Simon Yates. Poche chance per gli italiani di conquistare il Trofeo Senza Fine. L’opzione che sia il capitano della Ineos Grenadiers a vestire la maglia rosa a Milano è quotata a 3.75. Proprio per questo motivo, per i siti di scommesse, è lui l’uomo da battere. Il rivale più accreditato è il ciclista della BikeExchange la vittoria del quale è pagata 4.00. Subito dietro la grande incognita della Corsa Rosa ovvero Remco Evenepoel quotato a 4.50. Il ciclista della ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) E’ tutto pronto per l’inizio delche prenderà il via domani 8 maggio. Sarà uno spettacolo lungo tre settimane con spettacolo e colpi di scena che entusiasmeranno il pubblico da casa. Secondo iil grandealla vittoria finale è il colombiano Eganseguito dal britannico Simon Yates. Poche chance per gli italiani di conquistare il Trofeo Senza Fine. L’opzione che sia il capitano della Ineos Grenadiers a vestire la maglia rosa a Milano è quotata a 3.75. Proprio per questo motivo, per i siti di, è lui l’uomo da battere. Il rivale più accreditato è il ciclista della BikeExchange la vittoria del quale è pagata 4.00. Subito dietro la grande incognita della Corsa Rosa ovvero Remco Evenepoel quotato a 4.50. Il ciclista della ...

