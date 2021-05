Fonseca: “Orgoglioso della Roma, Mourinho corretto” (Di venerdì 7 maggio 2021) Paulo Fonseca si appresta a lasciare la Roma e a cedere il posto a José Mourinho. “Per me è stato un grande piacere essere l’allenatore della Roma, far parte del calcio italiano è stato un grande orgoglio. Ho imparato molto e quando è così bisogna vedere le cose positive per la mia carriera che ho appreso qui. È stata un’esperienza difficile, ma molto gratificante“, ha dichiarato al termine della sfida con il Manchester United. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico lusitano non si è voluto sbilanciare sul suo destino: “Non so quale sarà il mio futuro, l’Italia e il calcio italiano mi piace molto. Dipende dalle opportunità che avrò, vedremo“. Fonseca ha riservato parole di stima a Mourinho, prossimo tecnico della ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 7 maggio 2021) Paulosi appresta a lasciare lae a cedere il posto a José. “Per me è stato un grande piacere essere l’allenatore, far parte del calcio italiano è stato un grande orgoglio. Ho imparato molto e quando è così bisogna vedere le cose positive per la mia carriera che ho appreso qui. È stata un’esperienza difficile, ma molto gratificante“, ha dichiarato al terminesfida con il Manchester United. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico lusitano non si è voluto sbilanciare sul suo destino: “Non so quale sarà il mio futuro, l’Italia e il calcio italiano mi piace molto. Dipende dalle opportunità che avrò, vedremo“.ha riservato parole di stima a, prossimo tecnico...

