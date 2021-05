F1, Mattia Binotto: “Il budget cap è la sfida più grande. Cavarsela con 145 milioni è dura…” (Di venerdì 7 maggio 2021) Le scuderie sono costrette a fare i conti con il tanto discusso budget cap, il tetto di spesa che non si può superare nel corso del Mondiale F1 2021. Si tratta di una grandissima novità in un mondo abituato da sempre a spendere a cifre sostenute. Il limite dei 145 milioni di dollari sta mettendo a dura prova le realtà più importanti come Mercedes, Red Bull e Ferrari. Settimana scorsa, a margine del GP del Portogallo, c’è stato anche un braccio di ferro tra la realtà anglo-tedesca e il Cavallino Rampante, riguardo alle penalità in caso di superamento del budget. Mattia Binotto, team principal della Scuderia di Maranello, è stato intervistato dalla testata tedesca Auto Motor und Sport ha ammesso che un incidente di una certa intensità potrebbe essere un problema a fine stagione: “In questa fase della ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 maggio 2021) Le scuderie sono costrette a fare i conti con il tanto discussocap, il tetto di spesa che non si può superare nel corso del Mondiale F1 2021. Si tratta di una grandissima novità in un mondo abituato da sempre a spendere a cifre sostenute. Il limite dei 145di dollari sta mettendo a dura prova le realtà più importanti come Mercedes, Red Bull e Ferrari. Settimana scorsa, a margine del GP del Portogallo, c’è stato anche un braccio di ferro tra la realtà anglo-tedesca e il Cavallino Rampante, riguardo alle penalità in caso di superamento del, team principal della Scuderia di Maranello, è stato intervistato dalla testata tedesca Auto Motor und Sport ha ammesso che un incidente di una certa intensità potrebbe essere un problema a fine stagione: “In questa fase della ...

