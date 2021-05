Eleonora Daniele | la conduttrice svela il suo sogno a un anno dalla nascita della figlia Carlotta

(Di venerdì 7 maggio 2021)sta per festeggiare il primodi vitasua piccola, e ladi Storie italiane, oggi 44enne, ha parlato a Diva e Donna di uncondiviso con il marito, Giulio Tassoni. I due sembrano trovarsi particolarmente a proprio agio nei panni di genitori.e il primodie Giulio Tassoni si preparano a festeggiare il primo compledi, la primogenita nata il 25 maggio 2020. Dopo aver annunciato il battesimo, rinviato a causa dell’emergenza Covid, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna laha parlato di ...

Di nuovo all'università. Pronta per la seconda laurea, dopo quella in Comunicazione. Adesso, che sicuramente la donna di punta della tv italiana, racconta di aver ricominciato a studiare. 'Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la psicologa, mi ...... qualche anno fa, dei canoni di bellezza imposti dalla moda , che lei ha definito 'disumani' : ospite dia Storie Italiane, Ilaria Capponi ha parlato dei rischi a cui sono esposte ...Giornata speciale oggi per Barbara D'Urso, che festeggia ben 64 anni, lo avreste mai detto? Nata a Napoli il 7 maggio 1957 con il nome di Maria Carmela Dâ??Urso è bonariamente chiamata dai fan Car ...E' passato quasi un anno dalla nascita della piccola Carlotta ed Eleonora Daniele vorrebbe diventare mamma per la seconda volta. E' stata la stessa ...