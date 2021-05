Docenti precari, verso una procedura urgente e transitoria per la stabilizzazione [ANTEPRIMA] (Di venerdì 7 maggio 2021) L'accordo sul Patto per l'Istruzione è raggiunto. Manca solo la firma che ne sancisce il via libera definitivo. Sul reclutamento, almeno quanto si legge sull'ultima versione del testo dell'intesa, sembra esserci in effetti un'apertura su procedure semplificate per assumere il personale. L'articolo Docenti precari, verso una procedura urgente e transitoria per la stabilizzazione ANTEPRIMA . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 maggio 2021) L'accordo sul Patto per l'Istruzione è raggiunto. Manca solo la firma che ne sancisce il via libera definitivo. Sul reclutamento, almeno quanto si legge sull'ultima versione del testo dell'intesa, sembra esserci in effetti un'apertura su procedure semplificate per assumere il personale. L'articolounaper la

Advertising

orizzontescuola : Docenti precari, verso una procedura urgente e transitoria per la stabilizzazione [ANTEPRIMA] - NozzaFabrizio : RT @Piero_Canale: Leggo ancora dell'ostinazione del #m5s a chiamare sanatoria la regolarizzazione dei precari della scuola. La sanatoria se… - FrancescoBlotto : “Per i #docenti si riparla di sanatoria dei precari per creare altri #precari” - news_rimini : I docenti chiedono aiuto: 'Trovare al più presto una soluzione per i precari della scuola' - cocchi2a : RT @Patty66509580: “Per i docenti si riparla di sanatoria dei precari per creare altri precari” -