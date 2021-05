Conferenza stampa Gotti | «Delusione per la Juve Llorente ancora out»

(Di venerdì 7 maggio 2021) Lucaha parlato inalla vigilia della gara contro il Bologna: ecco le dichiarazioni del tecnico Lucaha parlato inalla vigilia della gara contro il Bologna. Le sue parole.– «Nei primi giorni della settimana era palpabile ladi tutti, la mia in primis. Poi gradualmente si comincia a mettere nel mirino la partita successiva». SODDISFAZIONE – «Sette partite fa avevamo 33 punti e in mezzo sono arrivate troppe sconfitte, alcune meritate altre meno, con una sequenza di episodi che ci hanno portato a perdere molti punti. Sappiamo che le ultime quattro partite saranno complicate, ma dobbiamo cercare di raccogliere il più» possibile».– ...

Advertising

Inter : LIVE! La prima conferenza stampa da Campioni d'Italia: ascoltiamola insieme alla vigilia di #InterSampdoria - juventusfc : Meno 2?? a #JuveMilan Oggi ?? squadra al lavoro al #TrainingCenter Domani ?? Allenamento e alle 15 conferenza stampa… - OfficialASRoma : ?? | La conferenza stampa di Paulo Fonseca e Roger Ibanez alla vigilia di #RomaManUtd - Paolo18030138 : RT @juventusfc: Meno 2?? a #JuveMilan Oggi ?? squadra al lavoro al #TrainingCenter Domani ?? Allenamento e alle 15 conferenza stampa di @Pirl… - Paolo18030138 : RT @GiovaAlbanese: ?? Domani, ore 15, conferenza stampa di Andrea #Pirlo, alla vigilia di #JuveMilan ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa

"Laè il momento fondamentale dell'anno per capire e confrontarci con gli utenti " ha sottolineato " Per capire direttamente da loro che cosa hanno fatto e cosa vorrebbero fare. Ma anche ...Che il Governo di Roma punti alla ripresa anche attraverso il sostegno ai flussi turistici è emerso anche nel messaggio di Draghi e del Ministro Massimo Garavaglia alladi chiusura ...Roma, 7 mag. (Adnkronos) – “Sono grato al Bayern Monaco, gli devo molto”. Queste le parole di Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern, in conferenza stampa. Lo si apprende dalla Dpa. Il tecnico, che ...Del grande cetaceo del Pleistocene, che aveva una lunghezza di 26 metri e pesava oltre 130 tonnellate, sono rimasti e in buono stato di conservazione alcune vertebre, scapola, omero, radio, ulna e la ...