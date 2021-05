Come vedere gli Europei 2021 in TV, smartphone e PC (Di venerdì 7 maggio 2021) Il countdown per i prossimi Europei 2021 di calcio, che si dovevano disputare lo scorso anno e sono poi stati posticipati a causa della pandemia da Covid-19, sta finalmente giungendo al termine. La gara inaugurale, che si terrà venerdì 11 giugno alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma (ospitando il 25-33% della capienza dello stadio), vedrà sfidarsi l’Italia del ct Roberto Mancini contro la Turchia di ?enol Güne?. Gli azzurri fanno parte del girone A nel quale, oltre appunto alla compagine turca, rientrano anche Svizzera (partita prevista per il 16 giugno alle 21.00) e Galles (match in programma il 20 giugno alle 18.00). Si tratta di avversari che, almeno sulla carta, sono alla portata dell’Italia. Siamo qui pronti ad illustrarvi dove vedere le partite in TV ed in streaming su smartphone e PC. Ecco il ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 7 maggio 2021) Il countdown per i prossimidi calcio, che si dovevano disputare lo scorso anno e sono poi stati posticipati a causa della pandemia da Covid-19, sta finalmente giungendo al termine. La gara inaugurale, che si terrà venerdì 11 giugno alle ore 21.00 presso lo Stadio Olimpico di Roma (ospitando il 25-33% della capienza dello stadio), vedrà sfidarsi l’Italia del ct Roberto Mancini contro la Turchia di ?enol Güne?. Gli azzurri fanno parte del girone A nel quale, oltre appunto alla compagine turca, rientrano anche Svizzera (partita prevista per il 16 giugno alle 21.00) e Galles (match in programma il 20 giugno alle 18.00). Si tratta di avversari che, almeno sulla carta, sono alla portata dell’Italia. Siamo qui pronti ad illustrarvi dovele partite in TV ed in streaming sue PC. Ecco il ...

