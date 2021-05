Caso Grillo, l'amico di Silvia: "Quando la vidi era sconvolta, mi fece capire qualcosa" (Di venerdì 7 maggio 2021) “Silvia era sconvolta. Mi disse della vodka e non aggiunse altro ma dal suo atteggiamento avevo capito che c’era dell’altro”. Il Corriere della Sera riporta i verbali della testimonianza di Andrea, amico di Silvia, la ragazza che accusa Ciro Grillo, figlio di Beppe, di violenza di gruppo insieme ad altri suoi tre amici. I presunti fatti sarebbero avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa di Grillo, in Costa Smeralda. Prima c’era stata una serata passata in discoteca: presente anche Andrea, che era rimasto in compagnia di Silvia e dell’altra amica Roberta fino a metà notte prima di tornare a casa, lasciando le giovani col gruppo dei ragazzi genovesi. Andrea ricorda così quei momenti: “Quelli non mi piacevano. Per tutta la sera avevano dimostrato di ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 7 maggio 2021) “era. Mi disse della vodka e non aggiunse altro ma dal suo atteggiamento avevo capito che c’era dell’altro”. Il Corriere della Sera riporta i verbali della testimonianza di Andrea,di, la ragazza che accusa Ciro, figlio di Beppe, di violenza di gruppo insieme ad altri suoi tre amici. I presunti fatti sarebbero avvenuti nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2019 nella villa di, in Costa Smeralda. Prima c’era stata una serata passata in discoteca: presente anche Andrea, che era rimasto in compagnia die dell’altra amica Roberta fino a metà notte prima di tornare a casa, lasciando le giovani col gruppo dei ragazzi genovesi. Andrea ricorda così quei momenti: “Quelli non mi piacevano. Per tutta la sera avevano dimostrato di ...

