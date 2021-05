Caso Cucchi, carabinieri condannati in appello a 13 anni (Di venerdì 7 maggio 2021) Processo Cucchi bis: due carabinieri condannati in appello a 13 anni La corte d’assise di Roma ha condannato a 13 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i due carabinieri accusati di aver pestato Stefano Cucchi la sera del 15 ottobre 2009 quando dopo l’arresto il giovane fu portato nella caserma della compagnia Casilina. Notizia in aggiornamento Leggi su tpi (Di venerdì 7 maggio 2021) Processobis: dueina 13La corte d’assise di Roma ha condannato a 13di reclusione per omicidio preterintenzionale Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro, i dueaccusati di aver pestato Stefanola sera del 15 ottobre 2009 quando dopo l’arresto il giovane fu portato nella caserma della compagnia Casilina. Notizia in aggiornamento

stanzaselvaggia : Questo Riccardo Casamassima è il carabiniere che (dopo anni) ha finalmente testimoniato sul caso Cucchi: posta un f… - Roby_Giordano : Caso Cucchi: condannati a 13 anni per omicidio preterintenzionale i due carabinieri accusati di avere picchiato Stefano Cucchi - Anna_Ma_31d : @AlbertHofman72 @LaVillana11 @squopellediluna È passato un po' da quando ho letto la notizia, ma mi pare che entram… - do_cucchi : @paolonori Fatto. Però le risposte alle due domande sulle quantità le ho date COMPLETAMENTE a caso. Forse andava in… - SofosAgori : @CucchiRiccardo @Tomas1374 A parte che non era chiusa sig. Cucchi. Ma anche in quel caso si passa sempre dal campo,… -